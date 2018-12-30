Глава МИД Чехии обсудит в Украине статус бандеровцев

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек намерен в ходе своего визита в Украину обсудить новый украинский закон, который членам Украинской повстанческой армии (УПА) (вооруженному крылу ОУН, так называемым бандеровцам) присваивает статус ветеранов войны. Глава МИД Чехии написал об этом в своем аккаунте в Twitter.

Петршичек в связи с этим напомнил, что члены УПА совершали жестокие убийства волынских чехов. «Украине придется смириться с болевыми точками в своей истории. На это ей нужно дать необходимое время», - считает глава чешского внешнеполитического ведомства.

Визит Томаша Петршичека в Украину запланирован на начало будущего года.