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Глава МИД Чехии обсудит со своими коллегами по V4 и NB8 отношения с Россией и ряд других вопросов

Катерина Айзпурвит
02-06-2020
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На 3 июня запланировано совещание министров иностранных дел, в котором примут участи главы МИД Вышеградской четверки – V4 (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши), а также стран Nordic-Baltic Eight (NB8), куда входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

Как сообщает министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, стороны обсудят проблему борьбы с распространением коронавируса, отношения с Россией и Китаем, вопросы Восточного партнерства и обеспечения кибербезопасности. В этом году саммит состоится в формате видеоконференции.

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