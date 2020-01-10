Глава МИД Чехии: Необходимо снизить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Необходимо ограничить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призвать Иран отказаться от поддержки террористических групп, дестабилизирующих ситуацию в ряде стран региона. С таким заявлением выступил глава чешской дипломатии Томаш Петршичек аосле встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, состоявшейся 10 января в Праге. В ходе двусторонней встречи стороны рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке после столкновений между США и Ираном на территории Ирака и пути урегулирования конфликта. Ключевым вопросом Томаш Петршичек назвал стабилизацию ситуации в Ираке. Его поддержал Адель аль-Джубейр, который подчеркнул, что «любая эскалация нанесет урон всем сторонам». Министр иностранных дел Саудовской Аравии осудил иранские удары Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани

Глава МИД Чехии отказался прокомментировать заявление премьер-министра Канады Джастин Трюдо, что самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение под Тегераном, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». По мнению Томаша Петршичека, необходимо дождаться результатов расследования авиакатастрофы 8 января, при которой погибло 176 человек, находившихся на борту лайнера.

Ситуацию на Ближнем Востоке обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза на внеочередном заседании, которое состоится 11 января в Брюсселе. Как сообщил Томаш Петршичек, пока неясно ,прибудет ли на саммит министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф, которого пригласил в Брюссель глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.