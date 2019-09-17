Глава МИД Чехии не видит причин для отзыва признания Чехией Косово независимым государством

Лорета Вашкова
17-09-2019
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Mинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек не видит причин для отзыва признания Чехией Косово независимым государством от Сербии. Об этом глава чешской дипломатии сообщил во вторник в нижней палате в реакции на заявление премьера Андрея Бабиша, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе октябрьской встречи с участием спикеров обеих палат парламента, а также глав МИД и МВД. Бабиш сделал это заявление в понедельник, 16 сентября.

«Мы признали Косово де-юре. Если бы мы решили отозвать свое решение, оно должно было бы быть принято на основе изменений каких-либо обстоятельств; прежде всего Косово должно было бы лишиться признаков государственности, на основе которых в 2008 году был признан его суверенитет», - пояснил свою позицию Т. Петршичек.

 
 
 
 
 
 
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