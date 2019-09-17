Глава МИД Чехии не видит причин для отзыва признания Чехией Косово независимым государством

Mинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек не видит причин для отзыва признания Чехией Косово независимым государством от Сербии. Об этом глава чешской дипломатии сообщил во вторник в нижней палате в реакции на заявление премьера Андрея Бабиша, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе октябрьской встречи с участием спикеров обеих палат парламента, а также глав МИД и МВД. Бабиш сделал это заявление в понедельник, 16 сентября.
«Мы признали Косово де-юре. Если бы мы решили отозвать свое решение, оно должно было бы быть принято на основе изменений каких-либо обстоятельств; прежде всего Косово должно было бы лишиться признаков государственности, на основе которых в 2008 году был признан его суверенитет», - пояснил свою позицию Т. Петршичек.
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