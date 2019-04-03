Глава МИД Чехии: «НАТО – самая успешная организация по обеспечению коллективной обороны»

Глава чешской дипломатии Томаш Петршичек выступил на министерской конференции Центра анализа европейской политики (CEPA), которая проходит в Вашингтоне по случаю 70-летия основания Североатлантического альянса.

«НАТО является самой успешной организацией по обеспечению коллективной обороны. Альянс должен теснее сотрудничать с ЕС в связи с гибридным характером новых военных и невоенных угроз», – подчеркнул чешский министр.

Блок НАТО был основан 4 апреля 1949 года в США. Тогда государствами — членами НАТО стали 12 стран Запада. Чешская Республика вступила в Североатлантический альянс в 1999 году.