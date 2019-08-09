Глава МИД Чехии напомнил о дестабилизации, которую вызвал вооруженный конфликт между РФ и Грузией 2008 года

В связи с годовщиной начала вооруженного конфликта между Россией и Грузией 2008 года министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в своем микроблоге Twitter 8 августа отметил: «Сегодня мы вспоминаем годовщину вооруженного конфликта между Россией и Грузией, который ослабил стабильность в регионе и принес много страданий и несправедливости. Месяц назад я убедился в этом собственными глазами во время посещения Грузии, где я побывал также на административной границе с Южной Осетией».

Вооруженный конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года между Грузией с одной стороны и Россией, Южной Осетией и Абхазией с другой, при котором РФ ввела на грузинскую территорию вооруженные силы, привела к появлению двух самопровозглашенных республик под российским контролем.