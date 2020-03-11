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Глава МИД Чехии на встрече Бухарестской девятки в Вильнюсе обсуждал безопасность в регионе Черного моря и отношения с Россией

Антон Каймаков
11-03-2020
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Томаш Петршичек, глава Министерства иностранных дел Чешской Республики 10 марта в Вильнюсе принял участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Бухарестской девятки (Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия и Эстония). Представители девяти государств Центральной и Восточной Европы в столице Литвы обсуждали отношения с Россией и Китаем, безопасность сети 5G, энергетическую безопасность и сегодняшнюю роль НАТО в процессе борьбы с терроризмом.

Одним из пунктов обсуждения была также безопасность в регионе Черного моря и вопрос оказания помощи партнерским государствам – Украине и Грузии.

 
 
 
 
 
 
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