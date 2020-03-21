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Глава МИД Чехии: Мы поможем всем гражданам за границей, но не можем работать «турагентством»

Катерина Айзпурвит
21-03-2020
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в своем микроблоге Twitter выразил сожаление, что, в то время как МИД пытается помочь всем согражданам, оставшимся за границей после введения карантина, туда поступает немало неосуществимых пожеланий. Некоторые туристы, оставшиеся в Египте, пожелали, чтобы самолет прилетел за ними позже, поскольку там сейчас хорошая погода.

«Мы поможем всем, кто оказался за границей в непростой ситуации, однако не можем работать «турагентством». В настоящее время за пределами Чешской Республики находится 25 тысяч человек, и для всех мы пытаемся сделать максимум возможного. Я действительно не могу подготовить самолет, чтобы он вас вывез именно тогда, когда там не светит солнце», – сообщает министр.

 
 
 
 
 
 
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