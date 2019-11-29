Глава МИД Чехии и министр по делам ЕС Австрии отметили 30-летие падения «железного занавеса»

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек и министр по делам ЕС, искусства, культуры и СМИ Австрии Александр Шалленберг провели на чешско-австрийской границе памятное мероприятие, посвященное 30-летию падения «железного занавеса». По территории ЧССР протяженность границы, отделявшей соцлагерь от стран Запада, составляла 930 км. Чешская и австрийская делегации символически встретились на мосту через реку Дые, по которому проходила непроницаемая пограничная линия.

В своей речи Томаш Петршичек отметил: «Мы вместе в течение нескольких минут преодолели дистанцию, которая тридцать лет назад отделяла два разных мира». Министр также напомнил об отваге чехословацких студентов, вышедших в 1989 году на демонстрации, и роли Австрии, которая предоставляла убежище людям, подвергавшимся преследованиям в ЧССР.

На встрече, которая проходила в чешском поселке Чижов и в австрийском Хардегге, также присутствовали гетман Южно-Моравского края Богумил Шимек и глава правительства Нижней Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер.