Архив передач

Глава МИД Чехии и министр по делам ЕС Австрии отметили 30-летие падения «железного занавеса»

Катерина Айзпурвит
29-11-2019
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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек и министр по делам ЕС, искусства, культуры и СМИ Австрии Александр Шалленберг провели на чешско-австрийской границе памятное мероприятие, посвященное 30-летию падения «железного занавеса». По территории ЧССР протяженность границы, отделявшей соцлагерь от стран Запада, составляла 930 км. Чешская и австрийская делегации символически встретились на мосту через реку Дые, по которому проходила непроницаемая пограничная линия.

В своей речи Томаш Петршичек отметил: «Мы вместе в течение нескольких минут преодолели дистанцию, которая тридцать лет назад отделяла два разных мира». Министр также напомнил об отваге чехословацких студентов, вышедших в 1989 году на демонстрации, и роли Австрии, которая предоставляла убежище людям, подвергавшимся преследованиям в ЧССР.

На встрече, которая проходила в чешском поселке Чижов и в австрийском Хардегге, также присутствовали гетман Южно-Моравского края Богумил Шимек и глава правительства Нижней Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер.

Катерина Айзпурвит
29-11-2019
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