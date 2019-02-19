Глава МИД Чехии готов покинуть правительство, если не станет зампредом социал-демократов

По итогам мартовского съезда Чешской социал-демократической партии, входящей в состав правящей коалиции, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек примет решение о своем дальнейшем пребывании в составе действующего кабинета.

Томаш Петршичек баллотируется на пост заместителя председателя своей партии, на котором намерен продвигать «современную левую политику». Если голосование завершится не в его пользу, то, по словам Томаша Петршичека, это будет означать отсутствие поддержки со стороны партийцев. «Социал-демократы должны найти для себя новый путь к сердцу городских избирателей и быть готовыми к тому, что общество меняется», – заявил СМИ глава МИД. Он также считает, что социал-демократы не должны оставаться в составе правительства «любой ценой», а в первую очередь заниматься воплощением собственной программы.