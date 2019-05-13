Глава МИД Чехии: ЕС поддерживает территориальную целостность Украины. Выдача российских паспортов в Донбассе усложняет процесс урегулирования конфликта

На заседании Совета ЕС в Брюсселе, посвященном вопросам внешней политики и 10-й годовщине реализации проекта ЕС «Восточное партнерство», отвечая на вопрос журналиста по поводу возможного введения Евросоюзом новых антироссийских санкций из-за выдачи российских паспортов в украинском Донбассе, глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил: «Европа поддерживает Украину в течение последних пяти лет и твердо выражает позицию, касающуюся украинской территориальной целостности. Данное одностороннее решение (выдача паспортов) не улучшает сложившейся ситуации. Для нас важен факт существования Минского соглашения, где указаны обязательства обеих сторон – это был первый шаг. Теперь крайне важно обоюдное желание вести диалог, который может усложниться из-за давления со стороны России».