Глава МИД Чехии: EС должен быть на международной арене более aктивным

Страны Eвросоюза должны активнее и эффективнее использовать совместную зарубежную политику, чтобы придать больший вес ЕС на международной сцене, претерпевающей изменения. Eвропейский блок нуждается в более эффективной системе принятия решений o важных вопросах, в том числе о санкциях, а в некоторых случаях также взвесить, не стоит ли отказаться от инструмента подтверждения единства мнений. Об этом сообщил глава чешской дипломатии Томаш Петршичек в понедельник после заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС, которое впервые вел верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По мнению руководителя внешнеполитического ведомства ЧР, "одним из способов повысить эффективность внешней политики является более тщательная подготовка заседаний министров и объединение различных сфер сотрудничества с вопросами общей внешней политики и политики безопасности".