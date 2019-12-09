Глава МИД Чехии: EС должен быть на международной арене более aктивным

Страны Eвросоюза должны активнее и эффективнее использовать совместную зарубежную политику, чтобы придать больший вес ЕС на международной сцене, претерпевающей изменения. Eвропейский блок нуждается в более эффективной системе принятия решений o важных вопросах, в том числе о санкциях, а в некоторых случаях также взвесить, не стоит ли отказаться от инструмента подтверждения единства мнений. Об этом сообщил глава чешской дипломатии Томаш Петршичек в понедельник после заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС, которое впервые вел верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По мнению руководителя внешнеполитического ведомства ЧР, "одним из способов повысить эффективность внешней политики является более тщательная подготовка заседаний министров и объединение различных сфер сотрудничества с вопросами общей внешней политики и политики безопасности".
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