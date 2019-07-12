Глава МИД Чехии допускает возможность выхода социал-демократов из правящей коалиции

Министр иностранных дел от Социал-демократической партии Томаш Петршичек в эфире радиостанции «Чешского радио» Плюс допустил возможность распада правящей коалиции. «Оставаться в составе коалиции имеет смысл в том случае, если для этого будут существовать реальные предпосылки.

Социал-демократическая партия уже пошла на ряд компромиссов, чтобы обеспечить жизнеспособность действующего кабинета. Мне жаль, что вместо того, чтобы работать во благо граждан, мы ищем выход из конституционного тупика», - заявил глава МИД ЧР. «Президенту следовало бы в своих поступках руководствоваться Конституцией», - сообщил далее Петршичек, который считает, что у премьера была возможность убедить президента, но этого вопреки обещаниям Бабиша не произошло.

«Да, мы готовы уйти в отставку», - подтвердил глава внешнеполитического ведомства от ČSSD, хотя возможность продолжить переговоры еще есть, подчеркнул он.