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Глава МИД Чехии: чехам и далее рекомендуется выезжать из страны лишь в необходимых случаях

Лорета Вашкова
16-05-2020
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Гражданам Чешской Республики и далее рекомендуется выезжать из страны лишь в необходимых случаях. Возможность изменения правил, касающихся путешествий, правительство обсудит на следующей неделе.

Об этом в реакции на сообщение об открытии Италией границ с 3 июня информагентству ČTK сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, который не видит возможности ужесточения правил для выезда из ЧР туристов в случае их поездок в страны, открывшие границы, как и по возвращении, например, из Италии.

С начала июня в Италию могут приезжать и граждане стран-членов Шенгенской зоны, в том числе чехи, от которых уже не будут требовать двухнедельного пребывания в карантине, сообщает издание La Stampa. «Что касается возвращения граждан Чехии на родину, в настоящее время они обязаны пройти тест на наличие коронавируса. С учетом того, что общей границы с Италией у нас нет, я не вижу возможности ужесточения правил возвращения конкретно из этой страны», — пояснил Т. Петршичек.

Лорета Вашкова
16-05-2020
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