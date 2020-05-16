Глава МИД Чехии: чехам и далее рекомендуется выезжать из страны лишь в необходимых случаях

Гражданам Чешской Республики и далее рекомендуется выезжать из страны лишь в необходимых случаях. Возможность изменения правил, касающихся путешествий, правительство обсудит на следующей неделе.

Об этом в реакции на сообщение об открытии Италией границ с 3 июня информагентству ČTK сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, который не видит возможности ужесточения правил для выезда из ЧР туристов в случае их поездок в страны, открывшие границы, как и по возвращении, например, из Италии.

С начала июня в Италию могут приезжать и граждане стран-членов Шенгенской зоны, в том числе чехи, от которых уже не будут требовать двухнедельного пребывания в карантине, сообщает издание La Stampa. «Что касается возвращения граждан Чехии на родину, в настоящее время они обязаны пройти тест на наличие коронавируса. С учетом того, что общей границы с Италией у нас нет, я не вижу возможности ужесточения правил возвращения конкретно из этой страны», — пояснил Т. Петршичек.