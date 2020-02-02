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Глава МИД Чехии: Ближневосточный план Трампа импульсивен и частично противоречит международным резолюциям

Антон Каймаков
02-02-2020
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По мнению главы чешского внешнеполитического ведомства Томаша Петршичека, ближневосточный план президента США Дональда Трампа, направленный на урегулирование палестино-израильского конфликта, имеет импульсивный характер и в некоторых отношениях противоречит международным резолюциям. Свое мнение руководитель МИД высказал во время дискуссионной программы телеканала Prima. Томаш Петршичек не уверен в том, что план американского президента приведет к мирному существованию Палестины рядом с Израилем. Представлениям Палестины, например, противоречит то, что Иерусалим останется столицей Израиля.

Глава МИД Чехии уверен, что решение конфликта можно найти исключительно путем переговоров между Израилем и Палестиной, которые будут уважать идею существования двух государств, международное право и резолюции ООН.

 
 
 
 
 
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