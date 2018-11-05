Глава МИД: Чешско-китайский диалог не исключает правозащитной тематики

Обсуждение вопроса защиты прав человека не может быть исключено из повестки дня чешско-китайского диалога, – уверен министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек. Вместе с президентом страны Милошем Земаном министр ныне находится в Шанхае. Во время встречи с главой МИД КНР Ваном И, согласно заявлению Т. Петршичека для СМИ, данная проблематика не была оставлена без внимания. Министр также подчеркнул, что обе стороны сошлись во мнении, что основой для обсуждения правозащитной тематики должно быть взаимное уважение и открытость диалога. «Чешская Республика на правах члена Совета ООН по правам человека ныне готовится представить свои замечания также по Китаю», – сообщил руководитель чешского внешнеполитического ведомства.

В 2019 году Чехия и Китай будут отмечать 70-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений. В связи с этим глава МИД КНР Ван И получил приглашение посетить Чешскую Республику с официальным визитом.