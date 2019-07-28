Глава КС: президент должен действовать незамедлительно

Согласно чешской Конституции, президент обязан удовлетворить прошение премьера и отозвать с должности члена его правительства. Несмотря на то, что конкретные сроки основным законом не оговорены, «глава государства должен действовать незамедлительно», сообщил в интервью чешскому изданию Lidové noviny глава Конституционного суда Чехии Павел Рыхетски.

Рыхетски далее заявил, что полномочия, которыми наделен президент Чехии, носят исполнительный характер. «Принятие президентом решений наряду с правительством в его компетенцию не входит. Глава государства исполняет волю премьера», - цитирует Рыхетского издание Lidové noviny.