Глава кризисного штаба Чехии считает, что чрезвычайное положение в стране будет продлено

Министр здравоохранения Адам Войтех не стал делать прогнозов, будет ли необходимость в продлении чрезвычайного положения, которое было введено в Чехии в связи с пандемией коронавируса до 11 апреля. При этом глава Минздрава отметил, что «информация о распространении эпидемии не слишком обнадеживающая».

Его заместитель, председатель Центрального кризисного штаба Роман Примула уверен, что чрезвычайное положение в стране будет продлено и не завершится накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 12 апреля. Окончательное решение по этому вопросу примет Нижняя палата парламента страны. На утро 27 марта в Чехии было выявлено более 2000 зараженных коронавирусом нового типа. Девять из числа инфицированных скончалось, десять человек выздоровело.