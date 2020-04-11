Глава кризисного штаба Чехии предостерег от «преждевременной эйфории» по поводу победы над эпидемией

Ян Гамачек, министр внутренних дел и глава Центрального кризисного штаба, в интервью изданию Pravo отметил, что показатели по развитию эпидемии можно назвать удовлетворительными. В то же время, он предостерег граждан Чехии от «преждевременной эйфории», заявив, что он не настолько оптимистичен, как многие его коллеги.

Ян Гамачек подчеркнул, что ситуация в Чешской Республике намного лучше, чем в Австрии, Германии, Италии или Испании, что, бесспорно, является хорошей новостью. Однако, в то же время, это «может действовать опьяняющие на некоторых людей, которые на волне эйфории могут перестать строго следовать мерам безопасности». Ян Гамачек подчеркнул, что этого допустить нельзя (даже несмотря на приближающуюся Пасху), иначе Чехию ждет вторая волна эпидемии.