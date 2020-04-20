Глава кризисного штаба Чехии: отмена ЧП вызовет ряд сложностей

Если после 30 апреля чрезвычайное положение в Чехии не будет продлено, это приведет к целому ряду сложностей, сообщил глава Центрального кризисного штаба, министр внутренних дел Ян Гамачек. Он указал, что отмена ЧП лишит власти возможности централизованно закупать средства защиты, контролировать въезд в страну иностранцев и вводить трудовую обязанность.

Ян Гамачек повторил свое ранее высказанное мнение, что необходимо представить в парламент запрос на продление чрезвычайного положения. При этом считает, что парламент не проявил политическую волю, чтобы продлить ЧП на срок более двух недель, так что каждый раз по истечении 14 дней запрос придется делать повторно.

Комментируя перспективы смягчения карантина, глава кризисного штаба сообщил, что это будет зависеть от результатов отслеживания развития эпидемии за дни пасхальных выходных, которые будут известны 22–24 апреля. Ситуацию на данный момент он охарактеризовал как «удовлетворительную».

Кризисный штаб внес предложение в правительство отменить 14-карантин для трансграничных рабочих и людей, выезжающих в командировки, если у них окажется отрицательный тест на коронавирус.