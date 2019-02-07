Глава Компартии встретился с президентом ЧР

Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип сообщил президенту Милошу Земану, что не удовлетворен работой министров транспорта и иностранных дел. Филипп после встречи с президентом заявил ČTK, что Земан недоволен только руководителем внешнеполитического ведомства.

Филип также познакомил главу государства с результатами своего визита в Китай, где он побывал в середине января. Председатель Компартии отметил, что одной из целей его поездки в Поднебесную было расширение сотрудничества при производстве транспортных самолетов. «Китайские центральные и региональные власти подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве», - сказал Войтех Филип.