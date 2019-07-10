Глава компартии раскритиковал МИД ЧР за участие чешского посла в ФРГ в съезде судетских немцев

Председатель коммунистической партии Войтех Филип осудил участие посла Чехии в Германии в съезде Союза судетских немцев, который состоялся месяц назад в Регенсбурге. Глава чешских коммунистов обвинил министра иностранных дел Томаша Петршичека в попытке разрушить Указы Бенеша. Войтех Филип подчеркнул, что «Союз судетских немцев не может быть партнером правительства», и «подобные гадости он никогда не читал ни у одного чешского министра иностранных дел».

Томаш Петршичек, со своей стороны, указал, что «никто не ставил и не будет ставить под сомнение указы Бенеша», чешская дипломатия работает над улучшением отношений с Баварией, добавив, что глава компартии «паразитирует на прошлом» и к тому же на месяц опоздал со своим заявлением.

На основании Указов Бенеша в 1945 г. с территории послевоенной Чехословакии было изгнано около трех миллионов немцев, а их имущество конфисковано. Союз судетских немцев был создан в ФРГ изгнанниками их потомками.