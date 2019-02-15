Глава компартии обсудит с премьером проблему Huawei и деятельность МИД

Как сообщил журналистам председатель компартии Чехии и Моравии Войтех Филип, на следующей неделе он намерен встретиться с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Войтех Филип планирует обсудить с главой кабинета такие вопросы как позиция правительства по отношению к технологиям китайской компании Huawei и несогласие компартии с некоторыми шагами Министерства иностранных дел Чехии.

Глава коммунистов указал, что замечания его партии, при поддержке которой кабинет ANO и социал-демократов получил вотум доверия парламента, касаются только общих направлений, а не кадровых вопросов. Таким образом, он опроверг слухи о том, что коммунисты настаивают на отставке министра транспорта Дана Тёка и министра иностранных дел Томаша Петршичека. По мнению компартии, Петршичек занял ошибочную позицию по отношению к ситуации в Украине и Венесуэле. Филип осудил признание главой МИД Чехии легитимности временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо.