Глава компартии Чехии пригрозил действующему кабинету министров

Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип заявил о том, что, в случае подписания правительством договора о приобретении Чехией 12 военных вертолетов производства США, коммунисты могут пересмотреть свою поддержку правительству меньшинства премьера Андрея Бабиша.

Заключение контракта, который обсуждается уже не первый месяц, ожидается в конце текущего года.