Глава компартии Чехии пригрозил действующему кабинету министров

Эва Туречкова
18-06-2019
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Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип заявил о том, что, в случае подписания правительством договора о приобретении Чехией 12 военных вертолетов производства США, коммунисты могут пересмотреть свою поддержку правительству меньшинства премьера Андрея Бабиша.

Заключение контракта, который обсуждается уже не первый месяц, ожидается в конце текущего года.

 
 
 
 
 
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