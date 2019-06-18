Глава компартии Чехии пригрозил действующему кабинету министров

Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип заявил о том, что, в случае подписания правительством договора о приобретении Чехией 12 военных вертолетов производства США, коммунисты могут пересмотреть свою поддержку правительству меньшинства премьера Андрея Бабиша.
Заключение контракта, который обсуждается уже не первый месяц, ожидается в конце текущего года.
Война и поэзия на книжной полке судьбы Вратислава Эбра
Выборы в ЧССР: один кандидат, один результат, стопроцентная явка
95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
«Армия меняет стратегию. 70 лет мира в Европе – уникальное явление»
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов