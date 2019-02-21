Глава коммунистов встретится с премьер-министром Бабишем

Тимур Кашапов
21-02-2019
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Председатель Компартии Войтех Филип встретится с премьер-министром Андреем Бабишем, чтобы обсудить недостатки в работе правительства. Об этом сообщает информационное агентство ČTK. Филип также намерен обсудить отношение кабмина к технологиям китайской Huawei, действия Министерства иностранных дел и ремонт автомагистрали D1.

Руководство Компартии поручило председателю обсудить с премьер-министром сроки встречи коммунистов и движения ANO, на которой стороны, среди прочего, смогут обсудить планы законодательной работы на следующие шесть месяцев.

 
 
 
 
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