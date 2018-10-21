Глава Кабмина заступился за Вондрачека из-за его поездки в Россию

Эва Туречкова
21-10-2018
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Премьер Андрей Бабиш в эфире «Чешского телевидения» заступился за председателя Палаты депутатов Радека Вондрачека (ANO), который подвергся критике оппозиционных партий в связи с недавним рабочим визитом в Россию.

Вондрачек в Москве провел встречу с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. После аннексии Россией Крыма оба политика были внесены в санкционный список США и Евросоюза, членским государством коего Чехия является. Бабиш в воскресенье подчеркнул, что Чехия настаивает на том, что российская оккупация украинского Крыма неприемлема, и санкции действительны. Тем не менее, с Россией необходимо вести диалог, сообщил премьер.

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