Глава кабинета предложил поднять качество пригородного ж/д транспорта Праги, удлинив составы

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что качество пассажирского железнодорожного транспорта в окрестностях Праги можно улучшить за счет удлинения составов и платформ. По мнению главы кабинета, это увеличит вместимость поездов и тем самым сделает транспорт более комфортным для пассажиров.

Об этом глава правительства сообщил после путешествия на одном из пригородных поездов, которую он совершил утром 25 февраля, проехав от Праги до города Бенешов. По мнению министра транспорта Карела Гавличека, предложенный премьером план может быть реализован в среднесрочной перспективе.