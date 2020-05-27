Глава Института статистики: главнaя причина смерти 60% людей, включенных в коронавирусную статистику - хронические болезни

Во вторник в Чехии было диагностировано 48 новых случаев инфицирования коронавирусом, днем раньше — 47. На утро 27 мая в стране зарегистрировано 9050 ковидпозитивных пациентов с начала эпидемии.

Летальных исходов в связи с Сovid-19 во вторник не было, в целом коронавирус унес в ЧР жизни 317 человек. Выздоровели 6270 граждан, в настоящее время Сovid-19 больны 2463 человека. Данные предоставлены Министерством здравоохранения в среду в 0:30.

Прирост новых больных, инфицированных коронавирусной инфекцией, в последние восемь дней составляет менее 80-и человек.

Как предполагает директор Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек, главной причиной смерти 60% людей, включенных в коронавирусную статистику, нельзя считать Сovid-19, так как преобладающая часть этих пациентов страдала от сердечно-сосудистых, хронических заболеваний дыхательных путей и диабета.

37 случаев заражения диагностировали с понедельника в связи с новым очагом распространения коронавируса в шахте Дарков в Карвине