Глава Института статистики: число пациентов с Covid-19 в Чехии к концу апреля достигнет 7800, но нельзя забывать и об онкобольных

Согласно прогнозу статистиков в области здравоохранения, число пациентов с Covid-19 в Чехии к концу апреля достигнет 7800. "Неделю назад предполагалось, что показатель может составить до 10000 человек", - сообщил в четверг, 23 апреля, директор Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек.

По словам Душека, статистические показатели говорят о возможности контролируемого извне возвращения к нормальной жизни, однако при этом необходимо после режима ЧП обеспечить запуск всей системы здравоохранения.

"Следует освободить половину койко-мест в отделениях интенсивной терапии, которые, как предполагалось, понадобятся пациентам с Covid-19, протекающим в тяжелой форме. В стране ежегодно примерно 90000 граждан ставят диагноз рака, в результате чего умирает 28000 человек. Поэтому нельзя концентрироваться только на пациентах с коронавирусом", считает Л. Душек.