Глава Информационной службы безопасности не стал генералом

Как и ожидалось, президент Милош Земан вновь не присвоил звание генерала руководителю Информационной службы безопасности (BIS) Михалу Коуделке. Правительство предлагает его кандидатуру уже три года подряд. В октябре минувшего года премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что президент Земан пообещал повысить Коуделку в звании. Ни президент, ни Бабиш не дали официальных комментариев о производстве в генералы.

Заслуги Михала Коуделки отметили другие политики, например, Мирослав Калоусек (глава движения ТОР 9). «Я очень ценю тот факт, что Информационную службу безопасности возглавляет полковник, который служит своей родине, а не генерал, который служит Кремлю и его вассалам в Пражском Граде», – написал политик в своем аккаунте в социальной сети Тwitter.