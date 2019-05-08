Глава Информационной службы безопасности не стал генералом

Ирина Ручкина
08-05-2019
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Как и ожидалось, президент Милош Земан вновь не присвоил звание генерала руководителю Информационной службы безопасности (BIS) Михалу Коуделке. Правительство предлагает его кандидатуру уже три года подряд. В октябре минувшего года премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что президент Земан пообещал повысить Коуделку в звании. Ни президент, ни Бабиш не дали официальных комментариев о производстве в генералы.

Заслуги Михала Коуделки отметили другие политики, например, Мирослав Калоусек (глава движения ТОР 9). «Я очень ценю тот факт, что Информационную службу безопасности возглавляет полковник, который служит своей родине, а не генерал, который служит Кремлю и его вассалам в Пражском Граде», – написал политик в своем аккаунте в социальной сети Тwitter.

 
 
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