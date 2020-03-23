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Глава гигиенической станции г. Острава усомнилась в качестве экспресс- тестов из Китая

Эва Туречкова
23-03-2020
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Погрешность новых экспресс-тестов из Китая составляет 80 процентов, заявила на пресс-конференции глава Гигиенической станции г. Острава Павла Сврчинова. Согласно информации, предоставленной Государственным институтом здравоохранения (SZÚ), действие указанных тестов основано на выявлении антител в организме человека.

«Алгоритм рассчитан на тестирование пациентов с клиническими проявлениями заболевания, такими как кашель, лихорадка, проблемы с дыханием», - сообщил в реакции SZÚ. В инструкции по пользованию тестами, подготовленной Институтом, говорится, чтополученные результаты э обязательно должны быть подтверждены путем классического лабораторного анализа.

 
 
 
 
 
 
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