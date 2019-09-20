Глава ГДП Фиала сзывает из-за высказываний президента встречу лидеров оппозиции

Эва Туречкова
20-09-2019
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В связи с заявлянием Милоша Земана о готовности применить в отношении Андрея Бабиша права на аболицию председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала инициировал встречу представителей четырех оппозиционных партий. Совещание должно состояться во вторник до начала заседания Парламента.

«В связи с неприемлемым давлением, которое таким образом оказывается на генерального прокурора (Павела Земана), я предложил вместе сформулировать нашу позицию и предложить политическую альтернативу. Надо воспрепятствовать тому, чтобы то, что еще вчера было немыслимым, стало нормой», - заявил Фиала.

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