Глава Еврокомиссии раскритиковал премьер-министра Чехии, обвинившего OLAF в политической предвзятости в деле «Гнездо аиста»

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Hospodářské noviny заявил, что не согласен с «нападками» премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в вопросе расследования (OLAF) дела «Гнездо аиста». Бабиш некоторое время назад заявил, что OLAF участвует в заговоре, а ее действия политически мотивированы. По словам Юнкера, это не так, потому что OLAF является независимой структурой.

Расследование OLAF по делу «Гнездо аиста» завершилось в конце 2017 года. Ведомство пришло к заключению, что существуют обоснованные подозрения в мошенничестве с субсидиями. Министерство финансов Чехии объявило в январе следующего года, что компания, которая первоначально получила грант в 50 млн евро на строительство объекта, была исключена из системы европейского финансирования.