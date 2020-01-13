Глава ČSSD готов выдвинуть на пост омбудсмана Катержину Валахову

Председатель социал-демократической партии Ян Гамачек готов предложить президенту Милошу Земану в качестве кандидата на пост омбудсмана бывшего министра образования Катержину Валахову. Голосование по этому вопросу в Палате депутатов состоится в феврале текущего года.

Напомним, что Гелене Валковой (ANO), которую выдвинул на эту должность президент Милош Земан, пришлось отказаться от своей кандидатуры после того как выяснилось, что она является соавтором похвальной статьи об административном надзоре за бывшими заключенными.

Под статьей, опубликованной в конце 70-х гг., подписан также Йозеф Урвалек - коммунистический прокурор и главный дирижер сфабрикованных политических процессов 50-х гг. против казненных Милады Гораковой и Рудольфа Сланского.

Известно, что полиция ЧССР злоупотребляла законом об административном надзоре над бывшими заключенными в целях дальнейшего преследования диссидентов и бывших политзаключенных.