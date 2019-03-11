Глава Чехии: Одобрение бомбардировок Югославии было ошибкой

В интервью агентству ČTK президент Чехии Милош Земан назвал бомбардировки Югославии силами НАТО проявлением «высокомерия силы». Милош Земан, занимавший в 199 году пост премьера, сообщил, что с большой неохотой вспоминает о тогдашнем решении правительства, и подчеркнул, что Чешская Республика стала последней страной, выразившей согласие с бомбардировками.

«Это произошло еще и по причине того, что мы были в НАТО всего три недели, и было бы крайне странно, если бы как новичок стали единственной страной, наложившей вето на это решение», – прокомментировал президент принятое тогда решение. Милош Земан также вспомнил, что Чехия безуспешно пыталась найти в НАТО союзников, и лишь позднее ее поддержала Греция. «Я могу сказать, что по прошествии времени я считаю это ошибкой», – указал глава Чехии.

В марте 1999 года Североатлантический альянс вмешался в войну, которая шла на территории Югославии, и начал бомбардировки, вынудившие Белград капитулировать и вывести свои силы из Косово, которое впоследствии провозгласило независимость. Военная операция в Югославии проходила одновременно со вступлением в НАТО трех новых членов – Чехии, Польши и Венгрии.