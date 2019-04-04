Глава чешской контрразведки получил в США награду Джона Тента

Тимур Кашапов
04-04-2019
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Руководитель Информационной службы безопасности (BIS) Михал Коуделка в начале марта в штаб-квартире Центральной разведывательной службы США (ЦРУ) был удостоен награды Джона Тента за внешнее сотрудничество. Об этом сообщает Lidové noviny, информацию подтвердил сам Коуделка и премьер-министр Андрей Бабиш.

Издание также отмечает, что Коуделка и Бабиш встретились с директором ЦРУ Джиной Хаспел во время визита главы чешского правительства в Соединенные Штаты. Ранее не было известно о цели присутствия главы BIS на встрече премьер-министра ЧР и директора ЦРУ. Премьер-министр не комментировал содержание встречи.

Михал Коуделка работает в спецслужбах с 1992 года, с августа 2016 года возглавляет BIS. Президент Милош Земан дважды отказывался назначать его на должность генерала.

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