Глава чешской дипломатии пообещал дальнейшую помощь Йемену

На саммите Совета ООН по правам человека, проходящем в Женеве, Йемену на данный момент обещан пакет экономической помощи в размере 2,6 млрд долларов (59 млрд крон). ООН сообщила, что Йемен нуждается не менее чем в 4 млрд долларов. В конференции принимает участие и глава чешской дипломатии Томаш Петршичек, который пообещал, что Чешская Республика выделит этому госудaрству на Аравийском полуосторве в период 2019 - 2020 гг. почти 35 миллионов крон.

«Ситуация в Йемене представляет один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире. Чехия долгое время отслеживает ситуацию и будет впредь оказывать поддержку Йемену, прежде всего в виде медицинской и продовольственной помощи»,

- отметил министр иностранных дел Чехии.

Томаш Петршичек провел в Женеве переговоры с представителями Международной организации труда (International Labour Organization) o защите прав сотрудников, влиянии перехода на цифровую платформу, роботизации и искусственного ителлекта на сферу труда и поддержке независимых профсоюзов в недемократичных странах, а также встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.