Глава чешского правительства хотел бы поприветствовать в Праге императора и премьера Японии

Чешский премьер-министр Aндрей Бабиш и его супруга Моника во вторник вместе с представителями более чем 180 государств мира приняли участие в церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, проходившей в Токио. Глава чешского правительства прибыл на церемонию интронизации вместо президента Милоша Земана.

Aндрей Бабиш сообщил, что хотел бы пригласить в Прагу императора и его супругу Масако, а также японского премьера Синдзо Абэ, с которым планирует провести двустороннюю встречу.

«В 2020 году мы будем отмечать 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Чехией и Японией, поэтому мы были бы рады, если бы премьер Японии прибыл в Прагу», – отметил глава Кабмина ЧР на пресс-конференции. В ходе конференции он напомнил, что Япония входит в число крупнейших инвесторов в ЧР.