Глава чешского правительства встретился в Нью-Йорке с президентом Турции и премьером Армении

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел в Нью-Йорке встречу с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, в ходе которой поддержал его мирный план по урегулированию ситуации в Сирии. Данный план предусматривает создание зоны безопасности, куда вернутся сирийские беженцы. «Второй раз за два дня я встречался с президентом Турции и подтвердил, что страны Вышеградской четверки поддерживают создание зоны безопасности на севере Сирии», - написал Бабиш в своем аккаунте в Twitter, а также призвал привлечь к обсуждению плана США и Россию.

Позже в штаб-квартире ООН Андрей Бабиш встретился с премьер-министром Армении Никол Пашиняном. Как заявил Бабиш, Чехия придает важное значение углублению отношений с Арменией в взаимовыгодном формате и готова обсудить дальнейшие совместные шаги в этом направлении. Пашинян, в свою очередь, поблагодарил парламент Чехии за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС, назвал Чехию хорошим партнером Армении и отметил, что Ереван заинтересован в углублении сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах.