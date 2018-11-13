Глава чешского правительства принимает участие в конференции по Ливии, проходящей в Палермо

Катерина Айзпурвит
13-11-2018 oбновлено
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Глава чешского правительства Андрей Бабиш принимает участие в международной конференции по стабилизации ситуации в Ливии и проблемам миграции, которая 13 ноября проходит на Сицилии. В саммите участвуют представители европейских, арабских и африканских государств.

Также там присутствует ливийский политик Фаиз Сарадж, глава правительства в Триполи, признанного ООН, а также генерал Хафтар, контролирующий запад Ливии, спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех Иса, заседающий в Тобруке, а также председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри. Свои предложения по стабилизации конфликта выдвинет хозяин встречи — премьер Италии Джузеппе Конте.

 
 
 
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