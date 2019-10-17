Глава чешского правительства поддержал новое соглашение по Брекситу

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш прокомментировал информацию о том, что Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Брекситу. «Насколько я знаю, все государства-члены ЕС уже ознакомились с текстом соглашения и согласны с ним. Надеюсь, британский парламент поддержит его, в результате чего голосование в Европейском парламенте станет просто формальностью», - заявил Бабиш.

Как отмечает BBC, соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября. Напомним, Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже без договора.