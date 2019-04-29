Глава чешского правительства допустил увеличение налоговой нагрузки на банки

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил введение отраслевого налога на банки, за что выступают партнеры ANO по коалиции – социал-демократы. Дополнительными налогами могут быть обложены также страховые компании и операторы мобильной связи, заявил Бабиш Чешскому Телевидению.
Социал-демократы утверждают, что введение новых налогов позволит увеличить доходы госказны на 14 млрд крон (около 500 млн евро). Андрей Бабиш ранее хотел договориться о снижении стоимости интернет-трафика, однако переговоры не увенчались успехом. «Операторы игнорируют наши призывы», - сказал он. По словам исполнительного директора Ассоциации операторов мобильной связи Иржи Грунда, введение отраслевого налога усложнит возможное появление четвертого оператора на чешском рынке.
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