Глава чешского МИД встретился с монгольским коллегой

Катерина Айзпурвит
20-05-2019
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек провел 20 мая встречу с главой МИД Монголии Дамдины Цогтбаатаром, прибывшим с визитом в Прагу. Как сообщает глава чешской дипломатии, стороны обсудили двусторонние связи.

В ходе переговоров было подписано четыре заранее подготовленных договора, касающиеся сотрудничества двух стран в области социального обеспечения, культуры и науки. Министры заключили двустороннее соглашение, регулирующее возврат на родину граждан, находящихся на территории другого государства без соответствующего разрешения. В повестку переговоров также вошли вопросы международной безопасности и обсуждение политической ситуации в Европе и Азии.

 
 
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