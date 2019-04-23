Глава чешского МИД провел встречу с министром иностранных дел Сербии

После встречи с сербским министром иностранных дел Ивицой Дачичем глава чешского МИД Томаш Петршичек сообщил журналистам, что ожидает от Еврокомиссии нового состава более активного налаживания диалога между Сербией и Косово. Чешский министр указал, что хочет, «чтобы обе эти страны имели гарантированные европейские перспективы», и надеется на ускорение переговоров с Белградом по вступлению Сербии в ЕС. Ивица Дачич, со своей стороны, поблагодарил Чехию за многолетнюю поддержку стремления Сербии присоединиться к объединенной Европе.

Томаш Петршичек напомнил, что нахождение компромисса между Белградом и Приштиной является одним из острых моментов, которые необходимо разрешить для обеспечения перспектив вступления в ЕС обеих стран. «Я убежден, что Чешская Республика может активной действовать в этом вопросе и помочь продвижению диалога», – подчеркнул министр. «Политическая поддержка балканских стран станет одним из приоритетных направлений во время нашего председательства в Вышеградской четверке», – сообщил Петршичек. С июля 2019 г. Чехия будет занимать пост председателя в блоке V4, куда также входят Словакия, Венгрия и Польша.

В ходе встречи в Праге министры также обсудили торговое сотрудничество между странами. Ивица Дачич пригласил своего чешского коллегу посетить Белград с ответным визитом.