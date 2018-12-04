Глава чешского МИД принимает участие в заседании НАТО, посвященном отношениям с Россией

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек принимает участие в двухдневном заседании глав МИД государств-членов Североатлантического альянса в Брюсселе, на котором обсуждаются вопросы безопасности, прежде всего, конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе. Ранее НАТО уже обратилось к России с призывом освободить украинских моряков, арестованных после задержания трех военных судов Украины в Азово-Керченской акватории, и восстановить беспрепятственное движение по Азовскому морю.

Также главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопрос крылатой ракеты наземного базирования «Новатор 9М729» с предполагаемым радиусом действия от 500 до 5500 километров. Как указывает НАТО, данная ракетная система представляет непосредственную опасность для Европы. Также на повестке заседания, в котором также принимают участие представители Украины и Грузии, – гибридные угрозы со стороны России.