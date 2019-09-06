Глава чешского МИД пригласил нового министра иностранных дел Украины посетить Прагу

Катерина Айзпурвит
06-09-2019
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Глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек сообщил в своем микроблоге Twitter, что 5 сентября провел первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

«Война на востоке Украины еще далека до завершения. Необходимо продолжать реформы и выполнять соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Оно уже помогает нашей торговле. Министр поблагодарил за поддержку и приглашение посетить Прагу, которое он принял», – сообщает Томаш Петршичек.

Вадим Пристайко занял пост главы МИД Украины 29 августа 2019 года.

 
 
 
 
 
 
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