Глава чешского МИД пригласил нового министра иностранных дел Украины посетить Прагу

Глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек сообщил в своем микроблоге Twitter, что 5 сентября провел первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

«Война на востоке Украины еще далека до завершения. Необходимо продолжать реформы и выполнять соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Оно уже помогает нашей торговле. Министр поблагодарил за поддержку и приглашение посетить Прагу, которое он принял», – сообщает Томаш Петршичек.

Вадим Пристайко занял пост главы МИД Украины 29 августа 2019 года.