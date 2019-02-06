Глава чешского MИД посетит США с 20 по 23 февраля

Глава чешского MИД Toмаш Петршичек посетит с рабочим визитом с 20 по 23 февраля США, где встретится со своим коллегой Майком Помпео. Это будет первая официальная встреча глав дипломатии Чехии и Америки с 2012 года, как следует из материала, подготовленного на ближайшую пятницу для заседания правительства. Кабмину предстоит одобрить мандат на ведение переговоров министра с главой внешнеполитического ведомства США.

Газета Hospodářské noviny в конце января информировала, что Toмаш Петршичек обсудит с Майком Помпео возможность визита чешского премьера Андрея Бабиша в Белый дом. Глава чешского МИДа проведет переговоры также с представителями министерств обороны и торговли США, как и встречи с представителями чешских и американских компаний и чешскими земляками в США.