Глава чешского МИД посетит Израиль и палестинские территории

Лорета Вашкова
10-11-2018
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В ходе двухдневного рабочего визита в Израиль глава чешской дипломатии Toмаш Петршичек встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и откроет VI Чешско-израильский форум, сообщило Министерство иностранных дел Чешской Республики.

Согласно информации МИД, Петршичек посетит и палестинские территории,а также побывает в Чешском доме в Иерусалиме, торжественное открытие которого состоится 27 ноября, после прибытия в Иерусалим президента ЧР. Милош Земан планирует совершить визит в Израиль в конце ноября.

В палестинском городе Рамаллах глава чешского МИД встретится с палестинским министром иностранных дел Риядом аль-Малики. В ходе встречи будут обсуждаться билатеральное сотрудничество и перспективы ближневосточного мирного процесса, информирует МИД ЧР.

 
 
 
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