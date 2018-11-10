Глава чешского МИД посетит Израиль и палестинские территории

В ходе двухдневного рабочего визита в Израиль глава чешской дипломатии Toмаш Петршичек встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и откроет VI Чешско-израильский форум, сообщило Министерство иностранных дел Чешской Республики.

Согласно информации МИД, Петршичек посетит и палестинские территории,а также побывает в Чешском доме в Иерусалиме, торжественное открытие которого состоится 27 ноября, после прибытия в Иерусалим президента ЧР. Милош Земан планирует совершить визит в Израиль в конце ноября.

В палестинском городе Рамаллах глава чешского МИД встретится с палестинским министром иностранных дел Риядом аль-Малики. В ходе встречи будут обсуждаться билатеральное сотрудничество и перспективы ближневосточного мирного процесса, информирует МИД ЧР.