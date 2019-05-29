Глава чешского МИД: один из высших постов EС мог бы занять представитель Центральной Европы

Один из четырех высших постов Eвросоюза мог бы занять представитель Центральной Европы, отметил на конференции "Пражский европейский саммит" (Prague European Summit) глава Министерства иностранных дел Чехии Toмаш Петршичек. По словам саксонского министра по европейским вопросам Oливера Шенка, "Центральная Европа приобрела уникальный исторический опыт, и должна получить возможность поделиться им в Брюсселе".

После завершения выборов в ЕП на политической сцене начались дебаты о возможных преемниках председателя Европейской комиссии, главы Европейского совета, верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности, а также председателя Европейского парламента.