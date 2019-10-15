Глава чешского МИД о финансовом плане председательства Чехии в ЕС

Министр иностранных дел ЧР Томаш Петржичек (партия социал-демократов) заявил, что считает бюджет и запланированное штатное расписание председательства Чехии в ЕС непродуманным и недостаточным. По его словам, расходы в представленном проекте примерно на полмиллиарда ниже, чем в последние годы в других странах ЕС. В своем аккаунте в социальной сети Twitter министр отметил, что Чехия ставит под угрозу безопасность всего председательства, а также подчеркнул, что ему не нравится подход «после нас хоть потоп». Его мнения разделяет партия пиратов, представители которой назвали финансовый проект «азартными играми» с репутацией Чехии.

Напомним, что председательство Чехии в Европейском Союзе во второй половине 2022 года будет стоить около 1,24 миллиарда крон (500 миллионов евро). Решение было одобрено правительством вечером в понедельник, 14 октября. Согласно данным информационного агентства ČTK, за проект, представленный премьер-министром Андреем Бабишем и министром финансов Аленой Шиллеровой (оба — от движения ANO), ни один из министров от партии социал-демократов не проголосовал «за» — по их мнению, запланированные расходы недооценены.